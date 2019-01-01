Два мигранта пытались попасть в Испанию внутри матрасов

Как отмечает Daily Mail, это, вероятно, первый случай такой перевозки нелегальных мигрантов, которые всеми силами пытаются сбежать из Африки в богатую Европу.
Оба мигранта были арестованы, а их перевозчик сбежал на территорию Марокко.
Испания - сейчас основной пункт назначения для мигрантов и просителей убежища из Африки, которые ищут лучшей жизни, так как другие страны ЕС усилили контроль на границе. Другой популярный среди контрабандистов путь из Ливии в Италию более сложный из-за военных действий.
Мелилья и Сеута - единственные территории Европейского Союза, имеющие сухопутную границу с Африкой.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.