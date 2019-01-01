Два мигранта пытались попасть в Испанию внутри матрасов

Их остановили на границе.

Фото: twitter.com/joninarritu

Два мигранта из Африки пытались попасть в Испанию внутри матрасов на крыше фургона. Их задержали пограничники на контрольном пункте между испанским городом Мелилья на побережье Африки и Марокко.

Видео задержания опубликовал один из испанских политиков.

Фото: twitter.com/joninarritu
Фото: twitter.com/joninarritu

Mientras no haya #v?asseguras para solicitar asilo, seguir?n produci?ndose situaciones como esta en la #FronteraSur de #Europa. #Melilla #Asilo pic.twitter.com/bVMW6jJOVb

— Jon Inarritu (@JonInarritu) December 30, 2018

Как отмечает Daily Mail, это, вероятно, первый случай такой перевозки нелегальных мигрантов, которые всеми силами пытаются сбежать из Африки в богатую Европу.

Оба мигранта были арестованы, а их перевозчик сбежал на территорию Марокко.

Испания - сейчас основной пункт назначения для мигрантов и просителей убежища из Африки, которые ищут лучшей жизни, так как другие страны ЕС усилили контроль на границе. Другой популярный среди контрабандистов путь из Ливии в Италию более сложный из-за военных действий.

Мелилья и Сеута - единственные территории Европейского Союза, имеющие сухопутную границу с Африкой.


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