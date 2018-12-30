В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета, - СМИ
Преступники скрылись на автомобиле.
На улице Хотинской в Ивано-Франковске днем в воскресенье, 30 декабря застрелили мужчину. Об этом сообщает Нацполиция области.
"У мужчины огнестрельное ранение в область шеи, преступники скрылись на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, убитый - житель Франковска 1958 года", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство).
В области введен оперативный план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.
Местное издание "Галка" со ссылкой на свои источники сообщает, что убитый являлся криминальным авторитетом. Как утверждают корреспонденты издания, его опознала жена.
"Преступникам удалось скрыться с места событий на черной машине без номерных знаков. Позднее полиция обнаружила на окраине города остатки сожженного автомобиля", - указано в сообщении.
По информации издания, на месте нападения нашли три гильзы.
Напомним, вчера 21-летний уроженец Узбекистана избил в Ивано-Франковске председателя братства ОУН-УПА и экс-мэра города Богдана Боровича. У него ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.
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Общество
30.12.2018 13:04