В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета, - СМИ

На улице Хотинской в Ивано-Франковске днем в воскресенье, 30 декабря застрелили мужчину. Об этом сообщает Нацполиция области.

"У мужчины огнестрельное ранение в область шеи, преступники скрылись на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, убитый - житель Франковска 1958 года", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство).

В области введен оперативный план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.

Местное издание "Галка" со ссылкой на свои источники сообщает, что убитый являлся криминальным авторитетом. Как утверждают корреспонденты издания, его опознала жена.

"Преступникам удалось скрыться с места событий на черной машине без номерных знаков. Позднее полиция обнаружила на окраине города остатки сожженного автомобиля", - указано в сообщении.

По информации издания, на месте нападения нашли три гильзы.

Напомним, вчера 21-летний уроженец Узбекистана избил в Ивано-Франковске председателя братства ОУН-УПА и экс-мэра города Богдана Боровича. У него ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.