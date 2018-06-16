В Черкассах взорвался автомобиль местного бизнесмена

По данным источников, за рулем автомобиля был директор одного из торговых центров города.

В Черкассах взорвался автомобиль местного бизнесмена

Утром 16 июня в Черкассах взорвался автомобиль "Мерседес". Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

"Сегодня около 7:00 утра в полицию поступило сообщение, что в одном из районов города Черкасс взорвался автомобиль марки "Мерседес". В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу", - говорится в сообщении полиции.

Тем временем черкасское издание "Про все" со ссылкой на собственные источники сообщает, что водитель автомобиля погиб.

"В салон автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. По неофициальным данным собственных источников, за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ Транзит. Кроме этого, потерпевший возглавлял Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области ", - говорится в сообщении ресурса.

В полиции информацию о смерти потерпевшего пока не комментируют.

Сообщается, что на месте происшествия работают следователи, оперативники и взрывотехники. Причина взрыва устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: provce.ck.ua
Фото: Нацполиция Черкасской области
Фото: Нацполиция Черкасской области

Напомним, в Киеве владельцу авто, из-за взрыва у которого пострадали дети, сообщили о подозрении по двум статьям.


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