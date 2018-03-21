В Святошинском районе недовольные строительством жители устроили акцию протеста

Днем между активистами и пытавшимися установить забор "титушками" произошли столкновения.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В Киеве во вторник вечером несколько десятков активистов и местных жителей пытались попасть на территорию, по их утверждению, незаконной застройки на углу ул. Львовской и Живописной.

Полиция помешала им попасть за бетонный забор, установленный днем, сообщает корреспондент LB.ua.

Ранее депутат Киевского горсовета Прохо Антоненко сообщал, что днем молодые люди в строительных шлемах и желтых жилетах пытались установить бетонный забор вокруг строительства.

"Были столкновения между жителями и титушками. Полиция бездействует", - написал он в фейсбуке.

Вечером акция закончилась мирно. Люди приняли решение обратиться с ультиматумом к мэру города.