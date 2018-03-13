11-классник совершил двойное убийство в Павлограде
Его жертвами стали соседи - 30-летний мужчина и 4-летний ребенок.
18-летний одиннадцатиклассник в субботу, 10 марта, совершил двойное убийство в Павлограде (Днепропетровская область).
Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, поздним вечером он пришел к соседям, где нанес многочисленные ножевые ранение молодым супругам и их малолетнему ребенку. В результате 30-летний отец и 4-летний сын погибли, а 35-летняя беременная женщина была доставлена в больницу.
Убийцу задержали после того, как он обратился к врачам в связи с порезом, который он получил, разбивая окно в доме своих жертв.
На месте происшествия полицейские нашли орудие преступления - нож кустарного производства. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив.
Следственным отделом Павлоградского ОП расследует уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.
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13.03.2018 09:13