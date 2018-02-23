Авария в теплосети Харькова ликвидирована

Тепло и горячую воду подадут в ближайшие часы.

Крупная авария на тепломагистрали в Харькове ликвидирована, в ближайшее время в дома начнут подавать тепло.

"Авария на теплосетях по ул. Шатиловская ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой, и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов", - написал директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в фейсбуке в пятницу утром.

Напомним, в четверг утром на тепломагистрали в районе Шатиловки в Харькове произошла авария, из-за которой без тепла осталось более 400 жилых домов, а также больницы, детсады и школы.