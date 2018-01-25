Переводчика Андрея Содомору наградили орденом "За заслуги"

Президент Петр Порошенко вручил орден в День соборности.

Переводчика Андрея Содомору наградили орденом "За заслуги"
Фото: litakcent.com

Украинского переводчика, профессора кафедры классической филологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Андрея Содомору наградили орденом "За заслуги".

Об этом сообщает Літакцент.

Издание сообщает, что вручение ордена состоялось в День Соборности. Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами деятелей культуры, сообщает АП.

Андрей Содомора – поэт, эссеист и один из самых известных украинских переводчиков. Он – автор переводов с древнегреческого произведений Менандра, Аристофана, Софокла, Эсхила, Еврипида, с латыни – Горация, Овидия, Лукреция, Сенеки. Содомора также – автор прозы – "Живая античность", "Наедине с словом" и других работ.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Учительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицуУчительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицу
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)
Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейскийПерестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский
В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщинВ Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
Блок рекламы


Похожие новости
Чарли Ханнэма наградили премией «Звезда года» на CinemaCon (ФОТО)Чарли Ханнэма наградили премией «Звезда года» на CinemaCon (ФОТО)
У Андрея Царя роман с экс-солисткой группы «Дилайс» (ВИДЕО)У Андрея Царя роман с экс-солисткой группы «Дилайс» (ВИДЕО)
Сегодня – вторая годовщина гибели Андрея Кузьменко. Львов почтит память артистаСегодня – вторая годовщина гибели Андрея Кузьменко. Львов почтит память артиста
Викторию Бекхэм наградят орденом Британской империиВикторию Бекхэм наградят орденом Британской империи
Видео: Леди Гага спела караоке в машине с Джеймсом КорденомВидео: Леди Гага спела караоке в машине с Джеймсом Корденом
Королева Елизавета наградила Бенедикта Камбербэтча орденом Британской империиКоролева Елизавета наградила Бенедикта Камбербэтча орденом Британской империи
Порошенко посмертно наградит Скрябина орденомПорошенко посмертно наградит Скрябина орденом
Бенедикта Камбербэтча наградят почетным орденом Британской империиБенедикта Камбербэтча наградят почетным орденом Британской империи
Автора карикатур на исламского пророка наградили за мужествоАвтора карикатур на исламского пророка наградили за мужество
В Хмельницком Академический камерный хор провел флешмоб памяти Андрея Кузьменко (ВИДЕО)В Хмельницком Академический камерный хор провел флешмоб памяти Андрея Кузьменко (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости