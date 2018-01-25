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Переводчика Андрея Содомору наградили орденом "За заслуги" Президент Петр Порошенко вручил орден в День соборности. Фото: litakcent.com Украинского переводчика, профессора кафедры классической филологии Львовского национального университета им. Ивана Франко Андрея Содомору наградили орденом "За заслуги". Об этом сообщает Літакцент. Издание сообщает, что вручение ордена состоялось в День Соборности. Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами деятелей культуры, сообщает АП. Андрей Содомора – поэт, эссеист и один из самых известных украинских переводчиков. Он – автор переводов с древнегреческого произведений Менандра, Аристофана, Софокла, Эсхила, Еврипида, с латыни – Горация, Овидия, Лукреция, Сенеки. Содомора также – автор прозы – "Живая античность", "Наедине с словом" и других работ.

LB.ua

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