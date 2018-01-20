На базе отдыха под Одессой взорвалось самодельное устройство

В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 20 января на базе отдыха в Затоке (Одесская область) произошел взрыв. Сообщение в Службу спасения поступило около 3 часов ночи, передает Думская.

Как сообщили в полиции, взорвалось самодельное устройство, принесенное неустановленным лицом. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что база не ограждена, вход – через металлические ворота.

Эпицентр взрыва находился в помещении за металлическими воротами. Там была выявлена воронка, а недалеко от нее – полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов и фрагмент полиэтилена с рваными краями.

При осмотре территории базы правоохранители обнаружили топор, проволоку длиной 56 см, кабель и спортивную сумку.

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и лиц, причастных к нему.

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