На базе отдыха под Одессой взорвалось самодельное устройство
В результате инцидента никто не пострадал.
В ночь на 20 января на базе отдыха в Затоке (Одесская область) произошел взрыв. Сообщение в Службу спасения поступило около 3 часов ночи, передает Думская.
Как сообщили в полиции, взорвалось самодельное устройство, принесенное неустановленным лицом. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что база не ограждена, вход – через металлические ворота.
Эпицентр взрыва находился в помещении за металлическими воротами. Там была выявлена воронка, а недалеко от нее – полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов и фрагмент полиэтилена с рваными краями.
При осмотре территории базы правоохранители обнаружили топор, проволоку длиной 56 см, кабель и спортивную сумку.
В результате происшествия никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и лиц, причастных к нему.
Напомним, сегодня пьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
20.01.2018 12:09
20.01.2018 12:39