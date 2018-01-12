Слоны из харьковского зверинца позанимались метанием новогодних елок (ВИДЕО)
В харьковском зоопарке звери традиционно отметили новогодние праздники с елкой.
Об этом заявлено на официальном сайте зоопарка, передают «
Индийским слонам поставили в открытый вольер несколько елок. Они сначала изучали неизвестное праздничное дерево, а потом начали им бросаться.
Слон по имени Аун был немного обескуражен елками, что даже выкинул одну из них из клетки. Это лишний раз доказывает, что каждое животное индивидуально в своём понимании окружающего мира.
Как сообщалось ранее, из главной елки страны сделают удобрение и топливо, а также сообщалось о том, что коммунальное объединение «Киевзеленстрой» намерено открыть 10 пунктов сбора новогодних елок 12 января в Киеве.
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Общество
12.01.2018 12:04