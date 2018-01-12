Слоны из харьковского зверинца позанимались метанием новогодних елок (ВИДЕО)

В харьковском зоопарке звери традиционно отметили новогодние праздники с елкой.

Об этом заявлено на официальном сайте зоопарка, передают « Украинские Новости ».

Индийским слонам поставили в открытый вольер несколько елок. Они сначала изучали неизвестное праздничное дерево, а потом начали им бросаться.

Слон по имени Аун был немного обескуражен елками, что даже выкинул одну из них из клетки. Это лишний раз доказывает, что каждое животное индивидуально в своём понимании окружающего мира.