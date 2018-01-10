В Карпатах 29-летняя туристка сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть

В Карпатах 29-летняя туристка сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть (ФОТО)

В Закарпатской обл. спасатели спасли девушку, которая сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Facebook.

"Во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножия г. Петрос Раховского района) 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Как следствие, девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, несмотря на сложные погодные условия (значительный снежный покров, а также лавинная опасность), спасателям удалось добраться до места нахождения туристов.

"Пострадавшей девушке немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Из-за ночного времени суток и опасности схода лавин спасатели приняли решение подождать до начала светового дня. Уже утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок "волокуш", спасатели начали транспортировку пострадавшей. Преодолев расстояние около 7 км, работники ГосЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ привлекли 8 человек и две единицы техники.




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