Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу

Об этом попросили родственники погибшей правозащитницы.

Ирина Ноздровская Фото: newsday.org.ua

Следствие по просьбе родственников направило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает Укринформ.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также детально будет исследован состав крови на содержимое различных веществ и желудок покойной правозащитницы.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Светлану Сапатинскую сбили 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.