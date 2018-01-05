Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу

Об этом попросили родственники погибшей правозащитницы.

Тело Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу
Ирина Ноздровская
Фото: newsday.org.ua

Следствие по просьбе родственников направило тело правозащитницы Ирины Ноздровской на дополнительную комплексную экспертизу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает Укринформ.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровской было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", - отметил он.

Жукович объяснил, что специалисты должны выяснить, каким предметом были нанесены телесные повреждения, более точное время наступления смерти, как долго тело находилось в воде. Также детально будет исследован состав крови на содержимое различных веществ и желудок покойной правозащитницы.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Светлану Сапатинскую сбили 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочериНа Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
Блок рекламы


Похожие новости
Дочь Ноздровской рассказала о подробностях исчезновения и убийства своей материДочь Ноздровской рассказала о подробностях исчезновения и убийства своей матери
Причиной смерти Ноздровской стали колото-резаные раныПричиной смерти Ноздровской стали колото-резаные раны
Родным Ноздровской предоставили охрануРодным Ноздровской предоставили охрану
Полиция согласилась на общественный контроль в расследовании убийства НоздровскойПолиция согласилась на общественный контроль в расследовании убийства Ноздровской
Полиция рассматривает четыре основные версии убийства НоздровскойПолиция рассматривает четыре основные версии убийства Ноздровской
"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской"Граждане, одумайтесь!": Аброськин ответил на требование людей расследовать убийство Ноздровской
Убийство Ноздровской: Полиция допросила более 50 человекУбийство Ноздровской: Полиция допросила более 50 человек
Убийство Ноздровской: бывший жених юриста отказался свидетельствовать Убийство Ноздровской: бывший жених юриста отказался свидетельствовать
17-летнего "менялу", укравшего 3,9 млн грн, отправили под суд17-летнего "менялу", укравшего 3,9 млн грн, отправили под суд
В Италии тело киевлянки нашли в обрыве, в убийстве подозревают любовника В Италии тело киевлянки нашли в обрыве, в убийстве подозревают любовника
Последние новости
Подгружаем последние новости