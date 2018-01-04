Похищенный бюст с могилы Коцюбинского нашелся
Ворам грозит до 7 лет лишения свободы.
Бронзовый бюст Михаила Коцюбинского, который украли с его могилы в Чернигове в ночь с 17 на 18 декабря, нашелся. Об этом сообщил во время утреннего совещания мэр Чернигова Владислав Атрошенко, заявил в фейсбуке его зам Александр Ломако.
Также найден бюст Александра Пушкина, который украли в черниговском парке ночью 31 декабря.
По факту кражи Пушкина было открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.185 Уголовного кодекса (кража), а пропажу бюста Коцюбинского квалифицировали как надругательство над могилой (ч.3 ст.297 Уголовного кодекса).
Ворам грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, весной в Нежине (Черниговская область) украли бронзовый памятник известному актеру и певцу Марку Бернесу. Его затем нашли в поле за городом.
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