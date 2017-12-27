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В столице Казахстана сожгли новогоднюю елку (ВИДЕО) Жители Астаны подожгли праздничную елку. Спасатели боролись с пламенем целых полтора часа. Об этом говорится в сюжете ТСН . Жители Астаны так и не дождались, пока на праздничной елке местная власть официально включит фонари. За неделю до Нового года, без всякого разрешения, тамошнее главное вечнозеленое дерево вспыхнуло в прямом смысле того слова. Спасатели тушили елку целых полтора часа.

golos.ua

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