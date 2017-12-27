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2017-12-27
В столице Казахстана сожгли новогоднюю елку (ВИДЕО)
Жители Астаны подожгли праздничную елку. Спасатели боролись с пламенем целых полтора часа.
Об этом говорится в сюжете
Жители Астаны так и не дождались, пока на праздничной елке местная власть официально включит фонари. За неделю до Нового года, без всякого разрешения, тамошнее главное вечнозеленое дерево вспыхнуло в прямом смысле того слова.
Спасатели тушили елку целых полтора часа.
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