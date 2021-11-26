Протез глаза, напечатанный на 3D-принтере, впервые установили человеку

Британский 40-летний инженер Стив Вёрз (Steve Verze) стал первым человеком, которому установили протез глаза, полностью изготовленный на 3D-принтере. Об этом сообщается в пресс-релизе лондонской глазной больницы Мурсфилдс. Новый протез реалистичнее аналогов и изготавливается быстрее.

Источник изображения: Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust

Вёрз пользуется глазными протезами более 20 лет. Однако напечатанный на 3D-принтере протез выглядит намного реалистичнее других аналогов.

«Когда я выхожу из дома, то иногда на секунду гляжу в зеркало — и мне не нравится то, что я вижу. Этот новый глаз выглядит фантастически. Благодаря технологии цифровой 3D-печати со временем эти протезы станут ещё лучше», — отметил Вёрз.

Как сообщает пресс-служба больницы, для изготовления протеза на 3D-принтере не требуется инвазивное вмешательство, в ходе которого изготавливается слепок глазницы. Вместо этого используется сканирование.

Традиционные глазные протезы изготавливаются около шести недель, потому что их расписывают вручную. Для печати 3D-глаза требуется два с половиной часа, затем протез передают окуляристу для отделки, полировки и подгонки. Всего на изготовление такого искусственного глаза требуется две-три недели.

«Мы надеемся, что предстоящее клиническое исследование предоставит нам надёжные доказательства ценности этой новой технологии и покажет, какое преимущество она предоставляет для пациентов. Очевидно, это может сократить листы ожидания», — прокомментировал Мандип Сагу (Mandeep Sagoo), консультант-офтальмолог в глазной больнице Мурфилдс.



