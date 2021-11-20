НАТО раскритиковало РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников

Это испытание привело к образованию большого количества орбитального мусора, что существенно увеличивает риски для жизни людей и космических объектов.

НАТО раскритиковало РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников
Фото: www.1tv.ru

Североатлантический альянс расценивает испытания Россией противоспутниковой ракеты как опрометчивый и безответственный акт, подрывающий основы мирового правопорядка.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАТО.

"Североатлантический совет решительно осуждает опрометчивое и безответственное испытание РоSSийской Федерацией противоспутниковой ракеты 15 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным НАТО, это испытание привело к образованию большого количества орбитального мусора, что существенно увеличивает риски для жизни людей и для космических объектов, принадлежащих многим государствам и организациям.

"Такое опасное поведение прямо противоречит заявлениям РоSSии, что она выступает против милитаризации космоса, и подрывает международный порядок», - говорится в заявлении.

Как отмечается, этот поступок демонстрирует безответственное поведение РоSSии и ставят под угрозу интересы безопасности, экономические, научные и коммерческие всех государств и структур, стремящихся исследовать и использовать открытый космос в мирных целях.

15 ноября в рамках испытаний перспективного вооружения РоSSия уничтожила старый спутник на орбите Земли. Глава Министерства обороны РоSSии Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют.

Заявление Шойгу противоречит информации американского космического агентства NASA, заявившего, что обломки уничтоженного спутника Россией создали реальную угрозу безопасности Международной космической станции и ее экипажу.

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