НАТО раскритиковало РоSSию из-за испытаний оружия для уничтожения спутников

Это испытание привело к образованию большого количества орбитального мусора, что существенно увеличивает риски для жизни людей и космических объектов.

Североатлантический альянс расценивает испытания Россией противоспутниковой ракеты как опрометчивый и безответственный акт, подрывающий основы мирового правопорядка.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАТО.

"Североатлантический совет решительно осуждает опрометчивое и безответственное испытание РоSSийской Федерацией противоспутниковой ракеты 15 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным НАТО, это испытание привело к образованию большого количества орбитального мусора, что существенно увеличивает риски для жизни людей и для космических объектов, принадлежащих многим государствам и организациям.

"Такое опасное поведение прямо противоречит заявлениям РоSSии, что она выступает против милитаризации космоса, и подрывает международный порядок», - говорится в заявлении.

Как отмечается, этот поступок демонстрирует безответственное поведение РоSSии и ставят под угрозу интересы безопасности, экономические, научные и коммерческие всех государств и структур, стремящихся исследовать и использовать открытый космос в мирных целях.

15 ноября в рамках испытаний перспективного вооружения РоSSия уничтожила старый спутник на орбите Земли. Глава Министерства обороны РоSSии Сергей Шойгу заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют.