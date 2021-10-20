В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила об успешных испытаниях самого высокотехнологического на сегодня твердотопливного ракетного двигателя. Довольно компактный монолитный двигатель диаметром всего 3,5 метра развил тягу в 500 тонн. Также в разработке находится 1000-тонный ТРД, который в перспективе поможет Китаю с пилотируемыми лунными и марсианскими миссиями.

В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты

Источник изображения: Weibo

Твердотопливные ракетные двигатели в основном востребованы в военных целях, как не требующие сложного обслуживания и способные годами находиться на боевом дежурстве, но в ряде случаев оправдано гражданское назначение. В частности, ТРД в качестве ускорителей обслуживали программу американских космических челноков «Шаттл», отправив за свою историю на орбиту более половины слетавших в космос людей.

В современной истории ускорители на ТРД легли в основу новой лунной программы NASA, но в основном как модификация «челночных» ускорителей. Так, один состоящий из пяти секций ускоритель на ТРД ракеты-носителя SLS обеспечивает тягу свыше 1600 тонн. Испытанный новый китайский твердотопливный ракетный двигатель представляет собой одну монолитную структуру и выглядит новацией, хотя 1000-тонный двигатель, предварительно, тоже будет состоять из пяти секций.

Испытания позволили китайцам заявить, что они догнали и перегнали всех остальных в техническом совершенстве ТРД. Лёгкий, состоящий из волокнистого углепластика корпус, сочетает другие технологические достижения и демонстрирует характеристики, к которым все остальные только приближаются.

В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты

Источник изображения: Weibo

Добавим, по неподтверждённой информации Китай использует и будет использовать ТРД на этапе взлётов и посадок гиперзвуковых ракет и самолётов. Двигатели на твёрдом топливе будут разгонять аппараты до скоростей многократно превышающих скорость звука, после чего в работу будут вступать прямоточные двигатели с забором кислорода из атмосферы (из набегающего потока воздуха). Утверждается, что именно подобный комбинированный привод позволил испытать полётом китайскую гиперзвуковую ракету, о чём недавно стало известно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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