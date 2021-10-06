У мышей наблюдаются признаки депрессии, если они становятся свидетелями социального неравенства

Ученые из Токийского университета науки, Япония, обнаружили, что мыши проявляют симптомы депрессии, если видят несправедливость или сочувствуют своим собратьям!

У мышей наблюдаются признаки депрессии, если они становятся свидетелями социального неравенства

Unsplash

Вероятно, эти выводы могут быть актуальны и для людей

В рамках исследования ученые смоделировали ситуацию, когда в клетку к маленькой мышке запускали большую особь. Специалисты заставляли меньшее животное бороться за свою территорию, а большого грызуна — нападать.

Однако ученым было важно совсем не то, что происходило внутри клетки, а то, как на ситуацию реагирует третий грызун, который просто наблюдал. Авторы работы обнаружили, что у «свидетеля» развились симптомы депрессии, вероятно, потому, что он сочувствовал тяжелому положению более слабой мыши. Интересно, что после того, как мышь-свидетель вновь наблюдала за ситуацией, она стала менее общительной и социально отстраненной.

Акиеси Сайто, ведущий автор исследования, отмечает, что эти результаты говорят о том, что стресс может действовать на нас как напрямую, так и косвенно, то есть, когда мы просто являемся свидетелями стрессовой ситуации.

У мыши-свидетеля также наблюдалась ангедония, то есть неспособность наслаждаться. «Если вы дадите мышам выбор пить сладкую или обычную воду, они почти всегда предпочтут сладкий напиток, потому что он вкусный. Но мышь, которая стала свидетелем социальной несправедливости, выбрала обычную, что указывало на снижение желания получать удовольствие», — сказал Сайто.

Хотя мышей нельзя сравнивать с людьми, многие модели нашего поведения и психологические процессы совпадают. Поэтому авторы исследования ожидают, что дальнейшие исследования могут помочь разработать варианты оказания помощи людям с проблемами психического здоровья.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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