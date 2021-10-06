У окаменелого трилобита возрастом 390 миллионов лет была сотня крошечных глаз внутри глаза

 Анализ окаменевшего трилобита, возраст которого составляет 390 миллионов лет, показал, что у него были глаза, не похожие ни на одни из тех, что наблюдались у любого животного до или после.

У окаменелого трилобита возрастом 390 миллионов лет была сотня крошечных глаз внутри глаза

Dr Brigitte Schoenemann

Такой структуры глаз ученые еще не встречали ни у одного существа

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые проанализировали рентгеновские снимки окаменевшего трилобита и обнаружили необычную структуру глаз этого древнего существа. То, что выглядело как два разных глаза, оказалось большой системой из сотен отдельных линз, каждая из которых образовывала свои собственные мини-глаза. То есть у этих животных были сотни и сотни глаз.

Исследователи проанализировали серию рентгеновских снимков 1970-х годов хорошо сохранившейся окаменелости. На снимках, сделанных палеонтологом-любителем Вильгельмом Штюрмером, были видны четкие волокна под глазами. Штюрмер считал, что это нервы. Он также предполагал, что эти специфические трилобиты имели ряд субфасеток (небольших участков фоторецепторов, составляющих сложный глаз). Ученые в то время отвергли эту интерпретацию. Теперь, 40 лет спустя, современные технологии показали, что Штюрмер был прав.

Ископаемое принадлежит к подотряду трилобитов, называемых Phacopinae. Современные методы компьютерной томографии показали: то, что казалось двумя сложными глазами, на самом деле было сотнями, разделенными на левый и правый кластеры. Каждый составной глаз содержал 200 линз и под каждой из них располагалось шесть субфасеток.

Исследователи предполагают, что эти существа обладали «гиперглазом», который, вероятно, позволял Phacopinae иметь явное преимущество перед другими животными. Их многочисленные линзы и сложная система глаз, возможно, позволяли им улавливать крошечные изменения яркости в условиях низкой освещенности, давая им преимущество при охоте на добычу или побега от хищников.

К сожалению, Штюрмер скончался в 1980-х годах, задолго до того, как его открытие получило заслуженное признание.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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