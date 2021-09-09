Украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика

Это позволит уменьшить количество отходов, требующих вывоза.

Украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика
Фото: uac.gov.ua

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" будут производить сувенирную продукцию из пластика, который там накапливается.

Об этом рассказала эксперт по коммуникациям Национального антарктического научного центра Елена Марушевская, передает "Укринформ".

"Этот проект мы делали два года... В прошлом году хотели запускать, но из-за коронавируса оборудование немножко застряло. В этом году уже установили оборудование, но туристов нет, потому что там нет никаких больниц, и сейчас Антарктида закрыта для туристов...", - отметила она.

Сувенирную продукцию будут производить из пластика, маркированного "2" (крышечки от пластиковых бутылок и флаконы с бытовой химии).

"Этот проект позволяет нам всем задуматься, каким является пластик, пластик является разный, и его можно сортировать по-разному, и в нем есть разные перспективы преобразования. Очень надеемся, что когда Антарктиду откроют, а это будет в следующем году, а может через год, у нас уже полностью наладится ассортимент этих сувениров, и возможности. И тогда это будет большой шаг вперед для Украины, потому что в Антарктиде очень сильной положительной чертой станции считается как можно меньший экологический след", - рассказала Марушевская.

Она добавила, что инициатива переработки пластика сейчас очень сильно распространена в Украине.

Заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко отметил, что антарктический мир очень уязвим, поэтому ответственное отношение к экологии, к менеджменту отходов является не только мировым трендом, но и ответственностью украинского бизнеса. По его словам, инициатива с переработкой пластика позволит уменьшить количество отходов, которые образуются на станции и требуют вывоза из Антарктиды.

Напомним, 27 марта Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика. Этот законопроект вступит в силу в 2021 году. Таким образом, с 2021 года в странах ЕС будет запрещено использование одноразовых изделий - в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут изготавливаться из других материалов.

С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

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