Nissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателей

Nissan совместно с учёными университета Васэда (Токио) с 2017 года разрабатывала технологию более эффективного и экономичного извлечения редкоземельных металлов из электродвигателей. Тестирование технологии уже стартовало, а широко применяться она начнёт с середины текущего десятилетия.

Nissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателей

Источник: engadget.com

Технология предполагает нагрев отработавшего ресурс электродвигателя до температуры 1400 °C, чтобы расплавить входящие в его состав вещества. Далее добавляется оксид железа, благодаря чему происходит окисление присутствующих в сплаве редкоземельных металлов, после чего добавляется флюс с соединениями бора. Он разделяет смесь на два слоя жидкости, а редкоземельные металлы всплывают на верхнем слое, откуда они легко извлекаются.

В ходе тестирования инженеры Nissan установили, что данная технология позволяет извлечь до 98 % необходимых веществ. В настоящее время автопроизводитель для достижения того же результата производит ручную разборку двигателя, однако это занимает примерно в два раза больше времени. Полноценное внедрение данного процесса запланировано на середину текущего десятилетия.

Для производства электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин критически необходимы 17 элементов, относящихся к группе редкоземельных металлов. Технологии их переработки оказываются жизненно важными в аспекте экологии, поскольку их добыча традиционно сопряжена с ущербом окружающей среде.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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