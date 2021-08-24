Анализ крови с помощью ИИ способен выявить рак легких с точностью 90%

 Исследователи из американской биотехнологической компании Delfi Diagnostics разработали технологию анализа крови на основе машинного обучения, которая способна выявлять рак легких на ранних стадиях.

Анализ крови с помощью ИИ способен выявить рак легких с точностью 90%

Изображение kalhh с сайта Pixabay

Исследователи разработали систему анализа крови на основе ИИ, которая способна выявлять рак легких даже на ранних стадиях

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые описали диагностический инструмент на основе ИИ, которые способен анализировать профили внеклеточной фрагментации ДНК (вкДНК) по всему геному. Внеклеточная ДНК – это фрагменты нуклеиновых кислот, присутствующие в кровотоке, которые могут указывать на присутствие опухолевых клеток, с поразительной точностью.

В первых испытаниях система выявила примерно 90% случаев рака среди 800 человек, прошедших скрининг на рак легких. В настоящий момент исследователи дорабатывают систему и надеются значительно улучшить результаты.

«Мы уже начали набор для исследования "случай-контроль" с участием 1700 пациентов, чтобы получить клинические доказательства, которые будут лежать в основе коммерческого скринингового теста легких», – сказал директор по маркетингу компании Delfi Diagnostics Питер Бах.

Исследователи отмечают, что анализ крови – более простой способ скрининга в сравнении с низкодозной компьютерной томографией грудной клетки (НДКТ), что позволяет проводить скрининг большему количеству людей за более короткие периоды времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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