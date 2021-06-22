Япония разрешила своим компаниям добывать ресурсы в космосе

Обе палаты парламента Японии одобрили законопроект, позволяющий частным компаниям разрабатывать, добывать и использовать космические ресурсы. Такие же законы уже приняли в США , Люксембурге и ОАЭ , сообщает Space News.

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Что это означает

Предложение получило поддержку двух крупнейших политических партий Японии — правящей Либерально-демократической и Конституционно-демократической. «Мы с энтузиазмом поддерживаем принятие Японией закона о космических ресурсах, мы одними из первых в мире совершили действия в этом направлении», — заявил Такеши Хакамада, директор компании ispace, разработчика лунного модуля.

Япония стала четвертым государством, которое позволило частным компаниям добывать ресурсы на Луне.

Законопроект, принятый парламентом страны, идентичен закону США о коммерческом космосе от 2015 года. Он предоставляет компаниям права на добытые в космосе ископаемые, но не права на небесные тела — иначе это противоречило бы Договору о космосе 1967 года. Такие же законы приняли Люксембург и ОАЭ .

Все эти четыре государства (США, Япония, Люксембург и ОАЭ) являются партнерами по Соглашениям Артемиды, регулирующим принципы сотрудничества и общественной деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов. В этом соглашении говорится, что добыча космических ресурсов не означает их присвоение в соответствии со статьей II Договора о космосе. Контракты и другие правовые инструменты этого процесса должны соответствовать настоящему Договору.

Новая Зеландия, одна из новых стран, подписавших Соглашения Артемиды, также поддерживает международные обсуждения космических ресурсов. «Хотя действующее международное законодательство предусматривает правила высокого уровня по использованию космических ресурсов, мы видим потребность в дополнительных стандартах для обеспечения сохранности и долговременной устойчивости этих ресурсов», — заявила Нанайя Махута, министр иностранных дел Новой Зеландии.

Контекст

Как подсчитала в 2020 году международная команда ученых, ресурсов Луны может на всех не хватить. В ситуации отсутствия глобальных договоренностей и законов, определяющих, кто, что, где и сколько может добывать, исследователи предполагают быстрое истощение ресурсов и рост политической напряженности.