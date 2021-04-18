На станцию "Академик Вернадский" прибыла новая украинская антарктическая экспедиция

В ее составе 12 мужчин и женщина.

26-я Украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский".

Об этом говорится на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Там их встретила команда зимовщиков двадцать пятой УАЭ и сезонный отряд.

Фото: Евгений Прокопчук

"Впереди - разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим", - говорится в сообщении.

Фото: Евгений Прокопчук

На станции все сильнее чувствуется приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно, отметили участники экспедиции.

Фото: Евгений Прокопчук

Экспедиция будет работать на станции "Академик Вернадский" почти год. В ее составе 12 мужчин и женщина, пишет Укринформ.

Фото: Евгений Прокопчук

Фото: Евгений Прокопчук

Фото: Евгений Прокопчук

Фото: Евгений Прокопчук

Станция "Академик Вернадский" была основана в 1947 году как британская станция "Фарадей". Украина получила ее за символическую сумму в 1 фунт в 1996 году.

К 25-летию основания Украинской станции президент Владимир Зеленский наградил причастных к созданию "Академика Вернадского" орденами и пообещал полярникам ледокол.

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