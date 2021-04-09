Вакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препарата

Вакцина AstraZeneca от коронавируса рекомендована только к ограниченному применению уже во многих странах. Медики отмечают связь между вакцинацией этим препаратом и тромбообразованием.

Так, на днях еще два страны отказались прививать эти препаратом граждан моложе 60 лет. Список стран, в которых вакцина AstraZeneca рекомендована к ограниченному применению, пополнили Австралия и Филиппины.

Связь этой вакцины с тромбообразованием уже очевидна. Поначалу разрозненные сигналы об образовании тромбов у вакцинированных людей доходили из разных стран, где происходила вакцинация этим препаратом. Вакцинация в некоторых странах была на время приостановлена, но затем, после рекомендации ВОЗ, ее опять возобновили.

В то же время, норвежские ученые первыми стали бить в набат, обнаружив неопровержимую связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов у небольшой части привитых людей.

Во второй половине марта вокруг вакцины AstraZeneca развязалась настоящая война. Производители этого препарата, естественно, пытались доказать его полную непричастность к образованию тромбов. При этом из разных уголков мира то и дело приходила информация о том, что совершенно молодые и здоровые люди, после прививки вакциной AstraZeneca вдруг скончались от тромбоза.

Так, на 30 марта в Германии был зафиксирован 31 случай тромбоза сосудов головного мозга, проявившегося после прививки этим препаратом. Причем в девяти случаях тромбоз завершился летально.

После этого Германия ограничила использование этой вакцины для людей до 60 лет. То же самое сделали теперь Австралия и Филиппины.

Напомним, в Украину завезли для прививок индийский аналог вакцины AstraZeneca – Covishield. Двое украинцев также умерли после прививки этим препаратом. Однако их смерть не связывают с вакцинацией. Оба они имели немало хронических болезней.