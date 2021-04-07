Кабмин определил источник финансирования запуска спутника "Сич"

Деньги возьмут из остатка, который остался от проекта "Циклон-4".

Кабинет министров на заседании 7 апреля принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы "Сич-2-1".

Согласно принятому решению, создание космического аппарата, его испытания и подготовка к отправке на космодром будет осуществляться за счет КБ "Южное" и Государственного космического агентства.

В то же время запуск спутника дистанционного зондирования Земли и его страхование будет осуществляться за счет имеющегося остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта "Циклон-4".

Государство также профинансирует из бюджета доработку и дооснащение наземного сегмента оптико-электронной космической системы дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1".

"Путь к осуществлению всех необходимых организационных и финансовых шагов по подготовке и выводу космического аппарата "Сич-2-1" ("Сич-2-30") открыт. В дальнейшем дело за Государственным космическим агентством Украины и КБ "Южное", - прокомментировал решение правительства глава Минстратегпрома Олег Уруский.

Он надеется, что запустить спутник Украина сможет в 2021 году.

"Очень надеюсь, что всем нам удастся в 2021 году, в год 30-летия Независимости Украины, стать свидетелями вывода космического аппарата на заданную орбиту и начать эксплуатацию украинской космической системы "Сич-2-1", - цитирует Уруского его пресс-служба.

По словам министра, запуски отечественных спутников должны стать регулярными, а не единичным явлением.

Напомним, что создание космической системы "Сич-2-1" было предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года.