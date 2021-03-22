Европейский регулятор рынка медпрепаратов признал вакцину AstraZeneca безопасной

Европейское агентство лекарственных средств не нашло связи между применением препарата и образованием тромбов. Доказано: преимущества при использовании вакцины AstraZeneca значительно преобладают над риском побочных эффектов. Об этом говорится в заключении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Европейский регулятор рынка медпрепаратов признал вакцину AstraZeneca безопасной
Фото: russian.rt.com

Выводы европейских фармацевтов

Агентство отметило, что вакцина AstraZeneca не приводит к увеличению риска образования тромбов. Кроме того, нет доказательств появления тромбов через конкретные партии вакцины.

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Однако EMA признает, что вакцина может быть связана «с очень редкими случаями» образования тромбов, вызванных низким уровнем тромбоцитов, включая единичные случаи образования сгустков крови в сосудах, выводящих кровь из головного мозга.

В EMA также отметили, что коронавирус сам по себе часто провоцирует образование тромбов.

По данным агентства, до 16 марта препаратом сделали прививки около 20 млн человек, а регулятор рассмотрел случаи образования тромбов у 25 человек. В семи случаях речь шла об обычном тромбозе, в 18 — о тех редких случаях образования тромбов в сосудах, ведущих в мозг.

«Причинно-следственная связь с вакциной не подтверждена, но она возможна и заслуживает дальнейшего анализа», — говорится в сообщении.

Напомним

ВОЗ также признала вакцину AstraZeneca безопасной. С аналогичными выводами выступили медицинские регуляторы Великобритании и Нидерландов.

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