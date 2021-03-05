Впервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизни

Учёные сделали открытие, которое может перевернуть представление о зарождении органической жизни на Земле и в иных мирах. Исследование вещества с астероида Итокава, добытого миссией «Хаябуса» ещё в 2010 году, выявило в образце органическое вещество, которое там меньше всего ожидали найти. Открытие намекает, что космос полон органики — элементами для возникновения жизни засеяно всё, включая безжизненные камни в вакууме.

Исследуемый образец в центре обведён белым кружком. Источник изображения: SAS-JAXA

Астероид Итокава, образцы с которого детально изучили учёные Лондонского королевского университета Холлоуэя, относится к астероидам S-типа. Иначе говоря — к каменным, тогда как органика в космосе обычна для астероидов C-типа — углеродных. На каменных астероидах, которых в космосе вокруг нас большинство, было удивительно обнаружить органические вещества. Причём органические материалы в образцах были двух типов — подвергнутые термической обработке и так называемые первичные — которые не нагревались.

Наличие в образцах с Итокавы двух типов органики означает (см. статью в Scientific Reports), что первичная органика попала на него значительно позже, ведь сначала эта каменная скала была горячей. Тем самым на поверхности астероида даже в условиях открытого космоса проходила своя эволюция, включая химические процессы с присутствием воды, которые современная наука считает критическими для возникновения жизни на Земле.

Получается, что для появления органической жизни вовсе не обязательно нужны «тёплые лужи» на огромных кусках скалы в космосе, как это произошло на Земле. Ключевая для зарождения жизни органика могла зародиться в космосе и лишь потом «засеять» Землю. И кто мешает считать, что подобное не происходит по всей Вселенной?



