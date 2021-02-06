Вакцину производства Sinovac Biotech одобрили в Китае

Окончательных результатов испытаний CoronaVac на поздних стадиях пока нет.

В Китае медицинский регулятор одобрил для использования вакцину производства Sinovac Biotech.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что разрешение на использование CoronaVac компания получила после двухмесячных клинических испытаний на поздних стадиях, которые проводились за рубежом. В настоящее время окончательных результатов этих испытаний нет.

Испытания первой и второй фазы показали, что вакцина безопасна для пожилых участников, она также тестировалась на участниках в возрасте от 3 до 17 лет. Однако информация о безопасности вакцины для людей старше 60 лет является "ограниченной".

"Когда соответствующие учреждения используют эту вакцину, нужно оценить необходимость прививки этим препаратом с учетом состояния здоровья и риска воздействия для этой возрастной группы", - добавили в компании.

Добавим, в декабре в Китае разрешить использовать вакцину государственной компании Sinopharm.

Использование CoronaVac в экстренных случаях уже одобрили Индонезия, Турция, Бразилия , Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заплатила за будущую поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac аванс 964 миллиона 300 тысяч гривен. Договор был заключен между государственным предприятием "Медицинские закупки" и частной компанией "Лекхим".

Условиями договора предусмотрена 100% предоплата с возможностью ее возвращения в полном объеме в случае нарушения графика поставки.

Конечный срок поставки - 31 мая 2021 года.

Первая поставка вакцины должна состояться не позднее 31 марта 2021 года в размере 700 тыс доз в течение 30 календарных дней с даты регистрации продукции одним из компетентных органов США , Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС . Или с даты получения переквалификации ВОЗ.

Вторая поставка вакцины в размере 1,2 млн доз - в течение 90 календарных дней с даты регистрации продукции, но не позднее 31 мая 2021 года.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% уплаченной предоплаты. Стороны также могут подписать дополнительные соглашения, которыми могут продлить срок поставки вакцин в Украину.