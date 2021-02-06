Дания построит остров, на котором разместят 200 ветровых генераторов

Датское правительство согласовало строительство в Северном море огромного искусственного острова.

Об этом пишет bbc.com.

На площади, равной 18 футбольным полям (120 тыс. кв. м), разместят 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств.

Это крупнейший строительный проект в истории Дании, который оценивается в 34 млрд долларов.

В будущем его площадь может увеличиться втрое.

Точное местоположение большого острова пока не назвали. Известно лишь приблизительное расстояние от берега - 80 км.

Датское телевидение сообщило, что государственное агентство по энергетике предварительно выбрало две точки к западу от полуострова Ютландия, в обоих местах глубина моря составляет 26-27 метров.

Предполагают, что остров будет обеспечивать электричеством и соседние страны.

Их список пока не объявляют, но профессор Якоб Остергард из Технического университета Дании в интервью ВВС назвал возможными партнерами Великобританию, Германию и Нидерланды.

Огромная ветровая электростанция также будет производить водород для промышленности и транспорта.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна планирует в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году полностью выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов.

По словам министра энергетики Данная Йоргенсена, страна меняет приоритеты.

"Это гигантский проект, - заявил ВВС профессор Остергард. - Это новый шаг в развитии датской ветроэнергетики. Мы начали с установки ветряков на суше, потом на прибрежном мелководье, теперь на искусственных островах. Дания будет мировым лидером в этой области".

Идею поддержали датские политики всех направлений.

Кроме того, у берегов острова Борнхольм, к востоку от материковой Дании, планируют построить еще один такой остров, но меньшего размера. Уже подписаны соглашения, по которым энергия с него пойдет в Германию, Бельгию и Нидерланды.

В прошлом ноябре Евросоюз объявил план повысить производство электроэнергии на установленных в море ветряках в пять раз к 2030 году и в 25 раз к 2050.

Третья часть энергетических потребностей ЕС уже покрывается за счет возобновляемых источников.

Суммарная мощность ветряных генераторов морского базирования в странах Евросоюза составляет 12 гигаватт, из них на Данию приходится 1,7 гигаватт. Остров в Северном море рассчитан на три гигаватта, остров у Борнгольма - на два гигаватта.