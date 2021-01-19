Артериальное давление можно эффективно снизить без лекарств

Добиться устойчивого снижения артериального давления можно без применения медицинских препаратов – лишь с помощью физических упражнений на растяжку.

Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без лекарств: сумеет не каждый

Ученые, занимающиеся проблемами гипертонии, пришли к выводу, что медицинские препараты лишь купируют проблему, однако не устраняют ее. При этом с помощью определенных физических упражнений можно добиться устойчивого снижения артериального давления. Свои выводы они опубликовали в издании Journal of Physical Activity and Health.

Таким спасительным средством от повышенного артериального давления являются упражнения на растяжку. Оказывается, растяжка более эффективна в профилактике гипертонии, чем ходьба или даже бег.

Канадские специалисты из университета Саскачевана объяснили, какие процессы происходят в человеческом теле во время выполнения упражнений на растяжку. Растягивая мышцы, человек невольно растягивает и кровеносные сосуды, которые их питают, в том числе и крупные артерии. Под влиянием этих упражнений они становятся более эластичными.

Медики рассказали, как можно снизить артериальное давление без лекарств: сумеет не каждый

"Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, а значит — не будет повышаться артериальное давление", - пишет издание.

Конечно, такие меры по снижению артериального давления – не "одноразовая акция", а постоянный труд над своим телом. И, конечно же, ограничиваться только растяжкой специалисты не советуют. Телу нужна регулярная физическая активность в виде ходьбы, бега, плавания, катания на велосипеде.

Все это в комплексе позволит долго поддерживать организм в здоровом состоянии и долго не знать, что такое повышенное артериальное давление. Но если даже у вас уже возникали с этим проблемы, то профилактика все равно лишней не будет.


Марченко Любов, Тудей

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