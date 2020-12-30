Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot

Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot

Роботы Atlas и Spot компании Boston Dynamics могут делать множество разных вещей: спринт, гимнастические упражнения, паркур, сальто назад, открывать двери, мыть посуду. Но как оказалось, перечень «талантов» роботов этим не исчерпывается.

Как показал недавно опубликованный видеоролик компании, в репертуаре Atlas и Spot появился ещё один впечатляющий трюк — танцевальные па, причём они выполняются с лёгкостью и чувством ритма, которым могут позавидовать многие люди.

В видеоролике представлено всё семейство роботов Boston Dynamics — гуманоидный Atlas, робопёс Spot и складской робот Handle с рукой-манипулятором — все вместе они синхронно выполняют танец под песню The Contours «Do You Love Me».

Boston Dynamics не впервые демонстрирует танцевальные навыки своих роботов. В 2018 году компания показала видео, в котором робот Spot исполнил танец «Бегущего человека», но в новом видео всё выглядит на гораздо более высоком уровне благодаря Atlas, который двигается как заправский танцор.

При просмотре танца с участием синхронно движущихся роботов создаётся ощущение, что всё происходящее является продуктом компьютерной графики.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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