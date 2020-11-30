В Иерусалиме девятилетний мальчик нашел золотое украшение, которому 3 тысячи лет

Золотые изделия этого периода встречаются крайне редко.

В Иерусалиме девятилетний мальчик нашел золотое украшение, которому 3 тысячи лет

Девятилетний Биньямин Милт нашел древнюю золотую бусину в Иерусалиме на Храмовой горе. По оценкам экспертов, ей примерно три тысячи лет.

Как сообщает The Jerusalem Post, мальчик нашел сделанную из маленьких золотых гранул бусину в форме цветка, когда просеивал почву.

Бусина настолько хорошо сохранилась, что когда мальчик принес ее к археологу, то сначала воспринял находку как "неизвестный современный объект". Только во время сортировки найденных предметов археолог вспомнил, что бусина похожа на артефакты времен Первого Храма, уже встречавшиеся ему ранее.

Фото: TEMPLE MOUNT SIFTING PROJECT

По словам исследователей, золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку тогда золото было только рафинированным, со значительными примесями серебра.

Подобные бусины находили и раньше в нескольких других местностях Израиля. Находки относились к разным периодам, причем подавляющее большинство происходило из эпохи Железного века (12-6 в. до н.э.).

Напомним, в сентябре в Египте нашли саркофаги, которым 2500 лет.

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