LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км

LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км

HAPSMobile и Alphabet Loon впервые в мире предоставили возможность подключения к сети LTE с автономного монокрыльного планера во время недавнего испытательного полёта, когда их дрон смог также впервые достичь стратосферы. У команды даже был видеозвонок через соединение LTE.

Дрон HAPSMobile Sunglider на солнечной энергии пролетел на высоте более 19 км с базовой станцией Loon LTE на борту. Он смог обеспечить соединение с использованием технологии MIMO, передавая сигнал LTE в течение 15 из 20-часов полёта. Технический директор SoftBank Corp и глава HAPSMobile Дзюнъити Миякава (Junichi Miyakawa) сказал:

«Я очень рад, что наше оборудование беспроводной связи, разработанное совместно с Loon, превзошло ожидания в суровых высотных условиях. В ходе этого теста мы получили важные данные, которые ускорят развитие коммерческих услуг и улучшат охват и качество наших соединений HAPS. Мы будем и далее разрабатывать беспроводное оборудование с помощью Loon, чтобы осуществить революцию в мобильной связи и преодолеть разрыв в цифровизации разных регионов мира».

LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км

В испытательном полёте использовался диапазон 5 МГц из 700-МГц спектра для обеспечения надёжного соединения как для использования вне помещений, так и внутри зданий, что было подтверждено с помощью 4-сторонней видеоконференции. Этот звонок позволил членам команд Loon и AeroVironment созвониться по смартфонам через океан — участники находились в Нью-Мексико, Токио, Маунтин-Вью (Калифорния) и Вашингтоне (округ Колумбия).

LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км

Глава Loon Алистер Вестгарт (Alastair Westgarth) в свою очередь сказал: «Этот успешный тест представляет собой ещё один шаг к развитию нового уровня связи, работающего в стратосфере. Это также важный шаг в нашем постоянном стратегическом партнёрстве с HAPSMobile. Разрабатывая технологии, позволяющие использовать возможности стратосферы, мы добиваемся прогресса в достижении нашей общей цели — соединить несвязанные или плохо связанные группы людей по всему миру».

LTE из стратосферы: планер с базовой станцией на борту смог обеспечить сотовое покрытие с высоты 19 км

Этот полёт также использовался для измерения распространения радиоволн между стратосферой и землёй, которые будут использоваться для дальнейшего развития радиосвязи в стратосфере в надежде создать стандартизированный набор правил, которым должен следовать мир. Обе компании теперь будут работать с другими партнёрами, операторами связи и регулирующими органами над будущими испытательными полётами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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