Организаторы увеличили размер Нобелевской премии

Совет директоров Нобелевского фонда увеличила Нобелевскую премию 2020 года на 1 миллион шведских крон (примерно $ 110 тысяч). Теперь за одну призовую категорию победители будут получать 10 миллионов шведских крон ($1,1 миллиона). Об этом сказал исполнительный директор Нобелевской фонда Ларс Хейкенстен, сообщает пресс-служба комитета.

Организаторы увеличили размер Нобелевской премии
Фото: ukrinform.ua

«Публичное объявление лауреатов Нобелевской премии 2020 года начнется 5 октября. Особенно важным в этом году является празднование достижений лауреатов, которые вдохновляют нас и дарят надежду на будущее. Приближаясь к неделе объявлений, мы рады сообщить, что в этом году увеличиваем сумму на 1 миллион шведских крон» — сказал Хейкенстен.

Нобелевский фонд

С начала 2012 года инвестиционный капитал Нобелевского фонда вырос — с почти 3 миллиардов до 4,6 миллиардов шведских крон. Причиной этого стало удачное инвестирование.

«Амбиция Нобелевского фонда заключается в том, чтобы в будущем размер премии отвечал реальным доходам в обществе», — пояснил Хейкенстен.

Напомним

  • Из-за пандемии этом году вручение Нобелевской премии пройдет в новом формате.
  • Имена нобелевских лауреатов назовут в период с 5 по 12 октября. Церемония вручения состоится 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.
  • Медали и дипломы победителям передадут через посольства их стран или центры, в которых работают победители.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Физики открыли новый тип сверхпроводниковФизики открыли новый тип сверхпроводников
Ученые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в БотсванеУченые нашли причину загадочной гибели сотен слонов в Ботсване
У птиц обнаружено субъективное сознаниеУ птиц обнаружено субъективное сознание
Созданы алмазные коллоиды для первых оптических компьютеровСозданы алмазные коллоиды для первых оптических компьютеров
Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаБилл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Обнаружена связь времени и размера мозгаОбнаружена связь времени и размера мозга
Мимо Земли пролетит астероид размером с большой домМимо Земли пролетит астероид размером с большой дом
Американские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркостиАмериканские учёные создали наноразмерный светодиод невероятной яркости
Динозавр размером с колибри оказался ящерицейДинозавр размером с колибри оказался ящерицей
Ровер размером с обувную коробку вернет Америку на ЛунуРовер размером с обувную коробку вернет Америку на Луну
Мозг обезьяны увеличили с помощью человеческого генаМозг обезьяны увеличили с помощью человеческого гена
Астероид размером с машину едва не столкнулся со спутникомАстероид размером с машину едва не столкнулся со спутником
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобусВблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
7 смешных медицинских открытий: герои Шнобелевской премии7 смешных медицинских открытий: герои Шнобелевской премии
Появился способ обнаруживать раковые опухоли размером с микробПоявился способ обнаруживать раковые опухоли размером с микроб
Последние новости
Подгружаем последние новости