Организаторы увеличили размер Нобелевской премии

Совет директоров Нобелевского фонда увеличила Нобелевскую премию 2020 года на 1 миллион шведских крон (примерно $ 110 тысяч). Теперь за одну призовую категорию победители будут получать 10 миллионов шведских крон ($1,1 миллиона). Об этом сказал исполнительный директор Нобелевской фонда Ларс Хейкенстен, сообщает пресс-служба комитета.

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«Публичное объявление лауреатов Нобелевской премии 2020 года начнется 5 октября. Особенно важным в этом году является празднование достижений лауреатов, которые вдохновляют нас и дарят надежду на будущее. Приближаясь к неделе объявлений, мы рады сообщить, что в этом году увеличиваем сумму на 1 миллион шведских крон» — сказал Хейкенстен.

Нобелевский фонд

С начала 2012 года инвестиционный капитал Нобелевского фонда вырос — с почти 3 миллиардов до 4,6 миллиардов шведских крон. Причиной этого стало удачное инвестирование.

«Амбиция Нобелевского фонда заключается в том, чтобы в будущем размер премии отвечал реальным доходам в обществе», — пояснил Хейкенстен.

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