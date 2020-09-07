В США клонировали лошадь, умершую 20 лет назад

В США клонировали лошадь, умершую 20 лет назад

Лошади Пржевальского занесены в Красную книгу и практически не встречаются в дикой природе на данный момент. Согласно Смитсоновскому Национальному зоологическому парку, этот вид считается «диким», а также эти животные являются дальними родственниками современных домашних лошадей.

В пресс-релизе зоопарка Сан-Диего специалисты уточняют, что, несмотря на различные программы по возвращению популяций этого вида в дикую природу (в Монголию и Китай), животные пока что плохо размножаются в естественных условиях. Успешное клонирование, проведенное в зоопарке, может стать важным шагом в восстановлении этого вида.

Клонированный жеребенок был назван Куртом в честь доктора Курта Бениршке, который занимается сбором и сохранением генетического материала исчезающих животных с 1975 года. Животное было «воссоздано» из замороженных генов лошади, которая умерла в 1998 году. «Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе Revive & Restore.

Компания Revive & Restore, которая занимается сохранением и восстановлением генетических данных исчезающих животных, и которая участвовала в клонировании Курта, ведет несколько биотехнологических проектов. Сейчас специалисты пытаются возродить, по меньшей мере, шесть исчезающих и исчезнувших видов, включая шерстистого мамонта, который вымер около 4000 лет назад.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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