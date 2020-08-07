В Израиле разработали вакцину против коронавируса и готовы начать испытания на людях

Ученые Израиля готовы начать испытания вакцины от COVID-19 на людях в скором времени. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в режиме видеоконференции поздравил директора Института биологических исследований проф. Шмуэля Шапиро и ведущих специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба Беньямина Нетаньяху.

"Рад слышать о прогрессе и поздравить вас. Продолжайте идти по этому пути со скоростью, допустимой с научной точки зрения. Я поручил разработать вакцину здесь, в Израиле, поскольку верю в наш народ и возможности нашего государства", - сказал премьер .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также поручил продолжать подготовительную работу по созданию предприятия по производству вакцины в Израиле и сформулировать план, который позволил бы другим странам покупать опции на вакцину в Израиле.

Полученное финансирование сможет помочь в создании производственных мощностей и запуска процесса производства.

Институт биологических исследований приступил к разработке вакцин сразу же с началом подготовки Израиля к противостоянию эпидемии коронавируса.

Премьер-министр поставил перед Институтом задачи разработать вакцину или участвовать в усилиях по ее разработке. Был составлен детальный план, выделены ресурсы, велась работа исследовательских групп института при содействии СНБ, Минобороны и министерства здравоохранения. К концу первого квартала 2021 года должно быть обеспечено наличие безопасной и эффективной вакцины для всех жителей Израиля.

В конце июля Индия начала свои первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса.

В США 27 июля началось самое большое на сегодня испытание вакцины от коронавируса. Участие в нем принимают 30 тысяч добровольцев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что

вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривень.