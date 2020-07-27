В США начали испытывать вакцину от коронавируса на 30 тыс. добровольцев

В США 27 июля началось наибольшее на сегодня испытание вакцины от коронавируса. Участие в нем принимают 30 тысяч добровольцев.

До сих пор нет гарантий, что экспериментальная вакцина, разработанная Национальным институтом здоровья и фармакологической компанией Moderna, действительно будет защищать от инфицирования, пишет CNBC.

Добровольцы, участвующие в испытаниях, не знают, дают ли им настоящий препарат или плацебо. После введения двух доз ученые будут пристально следить за реакцией на лекарства и тем, какая из двух групп будет более восприимчива к инфицированию в естественной среде, особенно в регионах, где вирус пока не удалось сдержать. Это уже третий этап тестирования данной вакцины.

Несколько других вакцин, разработанных в Китае и в британском Оксфордском университете в этом месяце, находятся на финальном тестировании в Бразилии и других странах, сильно пострадавших от пандемии.

Однако в США провести испытания вакцины сложнее - власть установила, что до осени каждый месяц финансируемая правительством сеть предотвращения коронавируса должна проводить одно испытание кандидата-лидера. В каждом таком испытании должны принимать участие 30 тысяч добровольцев.

Moderna получила от Управления высших медико-биологических испытаний США почти $ 1 миллиард долларов для разработки вакцины - 483 млн в апреле и дополнительно 472 млн в июле, пишет "Голос Америки".

Напомним, что ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тыс. гривен.

25 июля в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19, когда она будет изготовлена.