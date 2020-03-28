Самодельный лазер в 2000 раз мощнее лазерной указки: световое шоу

США

Энтони Дрейк — талантливый изобретатель из, которой поставил своей целью создание мощного лазерного излучателя, который сможет использовать каждый. Первый образец «домашней» лазерной пушки на базе страйкбольной винтовки обладал мощностью 100 ватт. По факту, это был не один, а 8 маломощных лазеров, лучи которых фокусировались специальной линзой.

Новое изобретение (корпусом для которого на этот раз послужил полицейский радар) оказалось намного мощнее. Конструкция его не особо сложна: массив из 20 диодов, укомплектованный вольтметром, регулятором напряжения и термометром, питается от самых обычных литий-ионных аккумуляторов и способен выдавать излучение свыше 100 ватт. При силе тока 3,2 ампера Дрейку удалось получить мощность порядка 101,8 ватт — это в 2000 раз мощнее школьной лазерной указки.

В результате лазерный луч может проплавить бутыль из темного стекла и прожечь деревянный брус, что само по себе внушает уважение. Впрочем, слова бессильны — это нужно увидеть своими глазами.



