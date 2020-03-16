В США начинают тестировать вакцину от коронавируса

В испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

В США начинают тестировать вакцину от коронавируса
Фото: rosonco.ru

Сегодня, 16 марта, в США, в городе Сиэтл на первом пациенте начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. Об этом пишет АР.

«Первый участник клинических испытаний вакцины против нового коронавируса получит экспериментальную дозу в этот понедельник. Национальный институт здоровья финансирует это испытание, которое будет проводиться в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтле», - сказано в сообщении.

При этом американские представители здравоохранения заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

Всего в испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США.

Нет никаких шансов, что добровольцы могут заразиться от прививок, поскольку они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов и подготовить почву для больших испытаний.

Кроме того, вероятно в апреле начнутся клинические испытания антикоронавируснои вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

Напомним, в Черновицкой области зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев COVID-19.

В Черновицкой области зарегистрировали четыре случая, в Житомирской - один (женщина умерла).

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