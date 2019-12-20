Мезозойский паук оказался китайской подделкой

Мезозойский паук оказался китайской подделкой

Местные жители, якобы нашедшие окаменелость, продали ископаемое ученым из Даляньского музея естествознания в Ляонине, Китай, который опубликовал описание ископаемого вида в Acta Geologica Sinica, рецензируемом журнале Геологического общества Китая.

Увидевшие фотографии паука палеонтологи из Пекина удивились странному виду окаменелости и привлекли к ее анализу Пола Селдена (Paul Selden) — известного палеонтолога из США, специализирующегося именно на ископаемых пауках.

Селден с первого же взгляда заподозрил, что с пауком что-то не так: его ноги состояли из слишком большого количества сегментов. Кроме того у монголоарахны были большие глаза, что для пауков было нетипично еще в мезозое. Зато существо подозрительно напоминало древнего рака.

Установление окончательной истины потребовало исследования окаменелости методами флуоресцентной микроскопии, когда разные материалы светятся разными цветами. Селдену и его коллегам удалось выделить четыре цвета, которым соответствуют разные вещества. Два из них были подлинными: сама порода. в которой окаменело членистоногое, и остатки его кутикулы (панциря). А два других были современными: авторы подделки аккуратно замазали лишние конечности (у ракообразных их на пару больше) цементом и кое-что подправили краской. В результате из рака получился паук.

По всей видимости, китайские труженики понимали, что за ископаемого рака много не получат — их в тех краях много. А вот паук — это к богатству.

Тут следует заметить, что вымерший род Mongolarachne состоит на сегодняшний день из двух видом. Про один из них мы только что написали — это подделка. А второй — Mongolarachne jurassica — найден в 2013 году примерно в тех же краях.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Palaeoentomology,


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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