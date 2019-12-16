Систему распознавания лиц одурачили маской

Систему распознавания лиц одурачили маской

Компания Kneron, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, провела эксперимент, в ходе которого пыталась обмануть общественные терминалы распознавания лиц в Китае. Видео с попытками взлома компания предоставила изданию The Verge, но просила не публиковать его.

На кадрах человек в напечатанной на 3D-принтере реалистичной маске подходит к терминалам AliPay и WeChat, расположенным в одном из торговых центров Китая. Система распознавания лиц идентифицировала маску как настоящее лицо, после чего позволяла совершать покупки. Таким же образом участвующий в экспериментах человек обманул турникеты железнодорожного вокзала.

Однако есть некоторая неопределенность: покупки совершал только один человек в одной и той же маске. Кроме того в исследовании не говорится, сколько попыток идентификации закончились удачно.

Стоит также отметить, что ни одна из проверенных систем не использует для идентификации лишь систему распознавания лиц. Например, терминалы AliPay и WeChat требуют ввести цифры телефонного номера, зарегистрированного на проходящего идентификацию человека, а на вокзале необходимо предъявить специальную проездную карту, прежде чем система распознавания лиц начнет сканирование.

Кстати, Apple при разработке собственной системы идентификации Face ID консультировалась у производителей масок, чтобы обучить нейронные сети распознавать вероятный подлог. Возможно, устройства Apple используют иные алгоритмы для распознавания лиц, нежели китайские терминалы, которые тестировала компания Kneron.

Но факт остается фактом: некоторые системы распознавания лиц, по?видимому, можно одурачить маской. Следовательно, доверять им полностью пока нельзя.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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