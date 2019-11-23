Sony начинает исследования в сфере искусственного интеллекта с создания соответствующего подразделения

Sony начинает исследования в сфере искусственного интеллекта с создания соответствующего подразделения

Sony Corporation официально объявила о создании нового подразделения Sony AI. Оно будет иметь офисы в Японии, Европе и США, а основное направление его деятельности будет связано с проведением фундаментальных исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

В официальном сообщении говорится о том, что новое подразделение объединит фундаментальные исследования и разработки мирового уровня с уникальными техническими активами Sony, что будет способствовать трансформации текущих направлений деятельности корпорации, а также позволит создать новые. Что касается долгосрочных задач Sony AI, то одна из них «будет заключаться в содействии решению общих глобальных проблем, которые выходят за пределы сферы бизнеса Sony». Возглавит новое подразделение Хироаки Китано (Hiroaki Kitano), являющийся президентом и исполнительным директором Sony Computer Science Laboratories Inc.

Ещё было сказано, что Sony AI займётся исследованиями и разработкой искусственного интеллекта как в физическом, так и в виртуальном пространстве посредством реализации множества проектов мирового уровня. На начальном этапе подразделение займётся реализацией трёх крупных проектов в области игр, визуализации и зондирования, а также в гастрономии. Внедрение новых ИИ-технологий, разработанных в рамках этих проектов, будет иметь решающее значение для дальнейшего повышения ценности основных направлений бизнеса компании. Исследования в сфере ИИ будут проводиться в тесном сотрудничестве с другими подразделениями, входящими в состав Sony Group.

Для реализации озвученных проектов и проведения инновационных исследований Sony стремится работать с ведущими мировыми специалистами в сфере ИИ. В компании считают, что необычные инновации требуют разнообразия талантов и подходов, и это будет отражаться на составе специалистов и работе Sony AI.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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