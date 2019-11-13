Нил оказался впятеро старше

На этот вопрос попыталась ответить международная группа ученых, проведшая моделирование тектонических процессов на северо-востоке Африки. Традиционно считается, что Нилу около 6 миллионов лет, но авторы исследования получили существенно большую оценку времени.

Как полагают ученые, топография местности здесь определяется большой мантийной конвекционная ячейкой, вызывающей подъем в Эфиопско-Йеменском куполе и опускание в Левантском море и северном Египте. Вследствие этого местность постепенно наклонялась на север, создавая постоянный уклон, вынуждающий воду течь в одном направлении. Нечто подобное можно наблюдать в Сибири, где преобладающее направление течения рек — тоже с юга на север.

По подсчетам ученых, формирование уклона в Северной Африке началось около 30 миллионов лет назад, а значит с тех пор тамошние реки текут с юга на север. Из мало-мальски крупных рек там сейчас существует только Нил. Нет причин думать, что так обязательно было всегда, но возраст реки от этого не меняется — воде надо было куда-то течь и во времена мастодонтов.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Geosciece.



