Космический корабль Lucy готовится исследовать астероиды Юпитера

В 2021 году NASA и Юго-западный исследовательский институт (SwRI) запустят одну из наиболее сложных с технической точки зрения миссий современной эпохи. Эта миссия получила название Lucy, а ее цель — исследовать трояны, то есть астероиды, которые разделяют орбиту с Юпитером. Миссия успешно прошла стадию критического анализа проекта, а это означает, что исследование самых древних объектов Солнечной системы становится ближе.

«Троянские астроиды — это фрагменты того, что осталось от самого раннего периода формирования нашей звездной системы, когда из космического мусора возникали полноценные планеты», объясняет Гарольд Левинсон, сотрудник SwRI. По его словам, именно эти небесные тела являются ключом к расшифровке истории космоса. На сегодняшний день человечеству известны пять троянов, четыре из которых вращаются вокруг Юпитера, а последний входит в состав главного астероидного пояса Солнечной системы.

Это очень амбициозный проект. Инженеры уже оценили Lucy в плане полезной нагрузки космического аппарата, приборной начинки, ПО , которое будет на них установлено, топливные и прочие системы контроля. Для этого проекта NASA планирует привлечь множество организаций. Постройкой самого космического корабля займется крупный частный подрядчик Lockheed martin (наши постоянные читатели знают, что эта компания промышляет в основном военными разработками), в то время как Центр космических полетов Годдарда, Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса и Университет штата Аризона займутся созданием и настройкой приборов для дистанционного исследования астероидов.

«Способностью Lucy посетить столько космических тел даст нам возможность наконец получить первый детальный взгляд на эту группу астероидов. Но, помимо этого, мы также сможем узнать, почему все трояны столь сильно отличаются друг от друга», рассказывает заместитель директора SwRI Кэти Олкин.

Миссия Lucy — это лишь часть Discovery Program, развернутой NASA. В отличие от программ с большим бюджетом, таких как космический телескоп Джеймса, программа Discovery состоит из недорогих, узкоспециализированных миссий по исследованию планет.



