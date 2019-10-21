Первый пошёл: Alphabet Wing обслужила первый заказ по доставке дронами

Как сообщает информагентство CNBC со ссылкой на компанию Alphabet, в минувшую пятницу служба Wing компании совместно со службой доставки FedEx осуществила первую коммерческую доставку товаров беспилотными дронами. Доставка организована в рамках пилотного проекта в городке Крисченсберге (штат Виргиния). Компания Wing первой получила разрешение на организацию в США подобного рода услуг с доставкой по воздуху.

В видео ниже вы можете видеть, как клиенты Wing через приложение в смартфоне выбирают заинтересовавший их товар. Это может быть как сервис Wing, так и сервис партнёра ? курьерской службы FedEx. Товар упаковывается в специальный картонный контейнер наподобие тех, которые используют в фастфуде на вынос. Дрон подтягивает контейнер к себе для фиксации в предусмотренных для этого углублениях в корпусе и доставляет его к дому заказчика. Для отгрузки товара посадка тоже не нужна. Контейнер опускается на землю, а крепёжная оснастка втягивается обратно в корпус.

В первую доставку вошли «капли от простуды», бумажные салфетки, пакет конфет и бутылка воды. Пилотный сервис предусматривает доставку безрецептурных лекарств, продуктов, подарков и других небольших по размеру и весу товаров. В эксперименте участвует местная сеть аптек и несколько магазинов. Пока всё выглядит скромно и даже бесполезно. Главное во всём этом скорость доставки. Приятно выйти на лужайку перед домом и практически сразу получить желаемое. Теоретически всё должно происходить в считанные минуты. На практике персонал по комплектации посылок должен действовать как службы быстрого реагирования. Это совсем другая ответственность и другие зарплаты. Решить эту проблему поможет роботизация, но до этого пока далеко. Или нет?



