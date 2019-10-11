Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году

Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году

Virgin Orbit намерена стать первой частной компанией, отправляющей спутники типа «кубсат» к Марсу. Недавно Virgin Orbit, являющаяся дочерним предприятием компании Virgin Galactic, объявила о заключении партнёрских договором с несколькими польскими университетами, а также предприятием SatRevolution, которое занимается производством спутников.

Совместная работа должна привести к ряду запусков небольших исследовательских спутников типа «кубсат» к Марсу. Ожидается, что первые космический аппарат будет отправлен в космическое пространство в 2022 году. Небольшой спутник, вес которого приблизительно равен 50 кг, будет доставлен в невесомость с помощью ракеты-носителя LauncherOne, которая в настоящее время находится на этапе испытаний.

Авторы проекта считают, что миниатюрные спутники могут использоваться для выполнения разного рода научных исследований. С их помощью можно делать снимки поверхности Марса и его спутника Фобоса, анализировать состав атмосферы планеты и др. В дальнейшем небольшие спутники могут отправиться к другим космическим объектам, интересующим учёных. Проектирование и производство спутника будет осуществляться силами польской компании SatRevolution, которая уже успела отправить свой первый аппарат в космос в апреле этого года.

Прежде чем приступить к запускам спутников, компании Virgin Orbit предстоит завершить испытания своей 21-метровой ракеты. Процесс запуска аппарата предполагает, что ракета LauncherOne будет поднята в воздух с помощью модифицированного самолёта Boeing 747, который получил прозвище «Cosmic Girl». После того как будет набрана необходимая высота, ракета-носитель отделится от корпуса самолёта и продолжит движение с помощью собственных двигателей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Алюминиевые батарейки оказались намного лучше литий-ионныхАлюминиевые батарейки оказались намного лучше литий-ионных
США испытали новую противокорабельную ракетуСША испытали новую противокорабельную ракету
Дрон идет на таран: как США охотятся на беспилотникиДрон идет на таран: как США охотятся на беспилотники
Экзоскелет вернул парализованному возможность ходитьЭкзоскелет вернул парализованному возможность ходить
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислородаНобелевскую премию по медицине присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода
Блок рекламы


Похожие новости
Видео с чёрной дырой покажут в 2020 годуВидео с чёрной дырой покажут в 2020 году
Amazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 годуAmazon отказалась от солнечных установок Tesla после пожара на крыше в 2018 году
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешенииНебольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
Франция планирует вооружить свои спутники лазерами и другим оружиемФранция планирует вооружить свои спутники лазерами и другим оружием
Завод "Маяк" в РФ был источником радиоактивного облака над Европой в 2017 году, - ученыеЗавод "Маяк" в РФ был источником радиоактивного облака над Европой в 2017 году, - ученые
Китай успешно запустил шпионские спутники и контролируемо уронил ракетуКитай успешно запустил шпионские спутники и контролируемо уронил ракету
Частная китайская ракета впервые доставила спутники на орбитуЧастная китайская ракета впервые доставила спутники на орбиту
Маск хочет испытать беспроводной интерфейс «компьютер-мозг» на людях в следующем годуМаск хочет испытать беспроводной интерфейс «компьютер-мозг» на людях в следующем году
Virgin Orbit осуществила сброс ракеты с «Боинга»Virgin Orbit осуществила сброс ракеты с «Боинга»
SpaceX нацелена начать коммерческие запуски Starship к 2021 годуSpaceX нацелена начать коммерческие запуски Starship к 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости