Virgin Orbit планирует отправить спутники к Марсу в 2022 году

Virgin Orbit намерена стать первой частной компанией, отправляющей спутники типа «кубсат» к Марсу. Недавно Virgin Orbit, являющаяся дочерним предприятием компании Virgin Galactic, объявила о заключении партнёрских договором с несколькими польскими университетами, а также предприятием SatRevolution, которое занимается производством спутников.

Совместная работа должна привести к ряду запусков небольших исследовательских спутников типа «кубсат» к Марсу. Ожидается, что первые космический аппарат будет отправлен в космическое пространство в 2022 году. Небольшой спутник, вес которого приблизительно равен 50 кг, будет доставлен в невесомость с помощью ракеты-носителя LauncherOne, которая в настоящее время находится на этапе испытаний.

Авторы проекта считают, что миниатюрные спутники могут использоваться для выполнения разного рода научных исследований. С их помощью можно делать снимки поверхности Марса и его спутника Фобоса, анализировать состав атмосферы планеты и др. В дальнейшем небольшие спутники могут отправиться к другим космическим объектам, интересующим учёных. Проектирование и производство спутника будет осуществляться силами польской компании SatRevolution, которая уже успела отправить свой первый аппарат в космос в апреле этого года.

Прежде чем приступить к запускам спутников, компании Virgin Orbit предстоит завершить испытания своей 21-метровой ракеты. Процесс запуска аппарата предполагает, что ракета LauncherOne будет поднята в воздух с помощью модифицированного самолёта Boeing 747, который получил прозвище «Cosmic Girl». После того как будет набрана необходимая высота, ракета-носитель отделится от корпуса самолёта и продолжит движение с помощью собственных двигателей.



