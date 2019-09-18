Найдены угри с самым мощным электрическим ударом в мире

Найдены угри с самым мощным электрическим ударом в мире

Electrophorus voltai — удивительное существо, способное разрядить за один удар 860 В электричества. Для сравнения, энергия удара угрей в среднем составляет 650 В — этого достаточно, чтобы причинить взрослому человеку сильную боль. Медики уверяют, что болевые ощущения от удара угря в несколько раз сильнее, чем от попадания пули в тело.

Что касается других новых видов, выявленных в результате последних исследований, то ученые исследовали еще и E. varii. Правда, его потенциала хватает «всего лишь» на 572 В, но само это обстоятельство заставило биологов по-новому взглянуть на электрических угрей.

Ранее считалось, что существует только один вид электрического угря, E. electricus, впервые обнаруженный более 250 лет назад. Однако новые находки из бассейна Амазонки подчеркивают разнообразие жизни на его территории, большую часть которой нам еще предстоит открыть.

Найдены угри с самым мощным электрическим ударом в мире

D. Bastos E. voltai в естественной среде обитания

«Наш анализ легко идентифицирует три основных линии, которые разошлись во время миоцена и плиоцена, причем две из них заслуживают признания в качестве новых видов. Для одного из новых видов мы зафиксировали разряд 860 В, что значительно выше 650 В, что делает этих угрей самым сильным живым биоэлектрическим генератором», пишут исследователи.

Одна из возможных причин того, как угрям удалось развить такую мощь, скрывается в необходимости адаптации для жизни в высокогорных водах. Вода в этом регионе хуже проводит электричество, чем среда обитания большинства других угрей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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