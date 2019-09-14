В токийском кафе Pepper Parlor будут работать роботы Pepper и обычные официанты

Компания Softbank Robotics объявила о планах открыть в Токио кафе Pepper Parlor, где в качестве официантов будут работать как люди, так и роботы.

Новое кафе будет размещено в районе Tokyu Plaza Shibuya и его открытие намечено на декабрь следующего года. Гуманоидный робот Softbank Robotics Pepper уже используется в аэропортах, банках, университетах и ??продуктовых магазинах.

Когда SoftBank впервые предложила в 2015 году на потребительском рынке 1000 своих «эмоциональных» интеллектуальных роботов Pepper, то их всех распродали менее чем за минуту.

Робот Pepper был разработан для SoftBank французской робототехнической компанией Aldebaran, специализирующейся на создании эмоциональных интеллектуальных гуманоидных роботов, которые могут функционировать в неструктурированных средах, таких как дома, магазины и специализированные учреждения по уходу за пожилыми людьми.



