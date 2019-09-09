Что не так с металлами на Луне: загадка для астрономов

Когда речь заходит о том, что астронавты или исследовательские зонды «нашли на Луне минералы», речь идет всего лишь о пробах с поверхности спутника Земли. Однако даже их оказалось достаточно, чтобы ученые догадались о том, что недра Луны таят в себе множество ценных ископаемых.

В данном случае, впрочем, добыча едва ли волнует исследователей. У них другая задача: группа специалистов из США и Канады поставила своей целью решить загадку странного дефицита драгоценных металлов, который, как считает современная наука, наблюдается в лунной мантии.

Около полувека назад астронавты привезли со спутника первые пробы грунта — несколько сотен килограммов лунной пыли и породы. «В общей сложности, благодаря миссиям «Аполлон» и «Луна» мы собрали примерно 400 килограммов лунных образцов. Может, эта цифра и звучит внушительно, но для серьезных исследований этого попросту недостаточно», поясняет планетолог Джеймс Бренан из университета Далхаузи в Канаде.

Как проще всего узнать о том, что скрывается внутри космического тела? Правильно, изучить то немного вещество мантии, которое иногда попадает на поверхность. Так, базальтовые породы, доставленные миссиями «Аполлон 15» и «Аполлон 17» еще в 2007 году тщательно исследовали на предмет сидерофильных (иначе говоря, «любящих железо») элементов, составляющих мантию Луны.

Ввиду того, что Солнечная система уже завершила фазу великого «космического строительства», на поверхности Луны должно быть много подобных минералов — они, в частности, могут попадать на нее вместе с метеоритами. Но, как ни странно, измерения показали цифры от 10 до 100 раз меньше ожидаемого. Даже с учетом того, что некоторые метеориты могут не пополнять массу Луны, а наоборот, откалывать от нее улетающие в космос куски, ситуация далека от нормы.

В настоящее время одна из доминирующих гипотез происхождения Луны гласит, что спутник образовался из того же вещества, что и Земля. Но, при многочисленном сходстве геохимического состава, различий тоже хватает. В результате недавнего исследования ученые установили, что сидерофильные элементы скорее всего скрываются внутри поверхности Луны — они попросту почти не выходят на поверхность.

Так что же, Луна — это потенциальный Клондайк всего человечества? Увы, вероятность этого невелика. Даже если лунные недра и богаты металлами, то они, вероятно, не будут «вызревать» в подобие земных руд, которые удобно добывать и перерабатывать. Целесообразность же иных методов напрямую зависит от того, насколько хорошо люди освоят космическую промышленность и насколько велика будет их нужда в исследовании глубин спутника.



