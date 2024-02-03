Стародавня загадка: у найстарішому похованні Швеції відсутні всі черепи

Чому це сталося, вчені не знають.

Вивчення стародавніх поховань - захоплюючий, хоч і моторошний, спосіб зазирнути в минуле. Але іноді такі дослідження можуть дати більше запитань, ніж відповідей. Наприклад, у випадку з неолітичним похованням, виявленим у Швеції, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua .

Археологи знайшли поховання без черепів (фото ілюстративне) © microgen / depositphotos

Кам'яну похороальну камеру (або «дольмен») було знайдено в Тіарпі, недалеко від Фальчепінга, і розкопано дослідниками з Гетеборгського університету в Швеції та Кільського університету в Німеччині. Дослідники ідентифікували останки щонайменше 12 осіб. Але черепів у похованні не було.

Поки що вчені не можуть пояснити, куди поділися всі голови і чому їх забрали. А також те, чи були вони, в принципі, поховані. Зникнення черепів могло бути пов'язане з крадіжкою, ритуалом або проведенням обезголовлення, хоча на останках немає ознак насильства, яке людина перенесла за життя.

«Це рання могила, датована періодом раннього неоліту, близько 3500 до н. е. Черепи та великі кістки відсутні і, можливо, були витягнуті з могили. Ми не знаємо, чи це пов'язано з поховальними ритуалами або з тим, що за цим стоїть», — каже археолог Карл-Йоран Шегрен із Гетеборгського університету.

Вчені визнають, що за останні тисячоліття сталося багато руйнувань, але вони не можуть пояснити зникнення черепів із поховань. Це також не пояснює те, чому дрібні кістки збереглися, а більші – відсутні.

Археологи стикаються з подібним дуже рідко. Відомо, що у ще давнішому похованні, знайденому в Словаччині, також були відсутні всі черепи. Серед можливих причин цього фігурували обезголовлення, хвороби та культ смерті.

Крім останків людей, команді також вдалося ідентифікувати кістки гризунів, жаб, свиней, овець чи кіз. Але не обов'язково, що всі ці останки датуються одним періодом.

Зараз команда продовжує роботу над тим, щоб дізнатися більше про частини скелету, які вдалося виявити. Ймовірно, останки належали до спільноти фермерів. Аналіз може допомогти визначити, чи були дорослі та діти у похованні родичами. Це допоможе визначити, що сталося.